Футболист Головин прокомментировал слухи об уходе из "Монако"

Футболист "Монако" Александр Головин прокомментировал слухи о том, что в летнее межсезонье может сменить клуб. Сейчас игрок в составе сборной России находится в Новогорске, где готовится к матчам с Сан-Марино и Кипром.



Головин переехал в Монако за 30 млн евро / Новости от 26.07.2018 15:13

Ранее СМИ сообщали, что игрок может перейти в итальянские "Милан" или "Интер". Во Франции он провел один сезон, в котором провел 30 матчей и забил 3 гола. Головин отметил, что в "Монако" к концу сезона начал чувствовать себя увереннее и надеется на удачную игру в дальнейшем.

"Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете", — приводит слова Головина "Реальное время".

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