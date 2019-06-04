Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, изменила свои показания

Девушка, которая обвинила футболиста сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, изменила свои показания. Теперь она утверждает, что интимная близость со спортсменом была по обоюдному согласию, сообщает Globo.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

Адвокаты, представлявшие девушку, после этого отказались ее защищать. Вместе с тем, бразильянка утверждает, что во время секса Неймар применил к ней силу.

Ранее девушка заявила, что футболист надругался над ней 15 мая в Париже в одном из отелей. Пострадавшая подала заявление в полицию только в Бразилии. Она объяснила это тем, что побоялась французские органы правопорядка и была морально раздавлена. Футболисту после этого вручили повестку в суд.

После вмешательства властей Бразилии заседание суда отложили. Сейчас Неймар готовится к домашнему Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти бразильских городах. Сборная Бразилии в группе сыграет против команд Боливии, Венесуэлы и Перу.

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