Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, изменила свои показания

Девушка, которая обвинила футболиста сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, изменила свои показания. Теперь она утверждает, что интимная близость со спортсменом была по обоюдному согласию, сообщает Globo.
Адвокаты, представлявшие девушку, после этого отказались ее защищать. Вместе с тем, бразильянка утверждает, что во время секса Неймар применил к ней силу.
Ранее девушка заявила, что футболист надругался над ней 15 мая в Париже в одном из отелей. Пострадавшая подала заявление в полицию только в Бразилии. Она объяснила это тем, что побоялась французские органы правопорядка и была морально раздавлена. Футболисту после этого вручили повестку в суд.
После вмешательства властей Бразилии заседание суда отложили. Сейчас Неймар готовится к домашнему Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти бразильских городах. Сборная Бразилии в группе сыграет против команд Боливии, Венесуэлы и Перу.
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