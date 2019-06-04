"На "Донбасс Арене" лисы живут". Что происходит со стадионом в Донецке

Бывший футболист "Шахтера" Алексей Бахарев в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что сейчас происходит со стадионом "Донбасс Арена". По его словам, власти ДНР не следят за строением, которое постепенно приходит в упадок.



Война без конца: Донбасс ждёт новых провокаций Киева

"Шахтер" после начала конфликта на Донбассе покинул Донецк. Команда выступала во Львове, а сейчас проводит домашние игры в Харькове.

"[Взрывной] волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения", - рассказывает Бахарев.

Сейчас Бахарев работает тренером в футбольной школе "Шахтера". Дети младших возрастов после начала конфликта остались в Донецке и занимаются на старом стадионе "Шахтер". Недавно бывший футболист посетил "Донбасс Арену", где увидел лис.

"Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются", - заявил Бахарев.

"Донбасс Арена" была открыта в августе 2009 года. Стадион вмещает 52,5 тысячи зрителей. На этой арене прошли матчи Евро-2012.

Читайте также:

Глушаков отреагировал на шутку Урганта о купальниках в Instagram

Сборная России потеряла двух футболистов из-за травм

Бывший тренер "Вердера" возглавил луганскую "Зарю"