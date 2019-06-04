Футболист "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на шутку передачи "Вечерний Ургант". Он в Instagram опубликовал фотоколлаж, на котором авторы программы в шутку изобразили его, а также Артема Дзюбу и Игоря Акинфеева в купальниках.
Так "Вечерний Ургант" пошутил по поводу девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов. Американская модель Кинси Волански была одета в очень откровенный купальник.
"Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: Спартак, Зенит и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон", — пошутили авторы передачи.
Фото: instagram. com
Читайте также:
Сборная России потеряла двух футболистов из-за травм
Промес заявил, что может вернуться в "Спартак"
Игроков "Вальядолида" обвиняют в сдаче матча с "Валенсией"
Неймар получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Теннисист Хачанов стал седьмым россиянином в первой десятке рейтинга АТР
В IAAF и МОК ничего не знают об отстранении России от Олимпиады-2020
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.