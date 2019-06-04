Глушаков отреагировал на шутку Урганта о купальниках в Instagram

Футболист "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на шутку передачи "Вечерний Ургант". Он в Instagram опубликовал фотоколлаж, на котором авторы программы в шутку изобразили его, а также Артема Дзюбу и Игоря Акинфеева в купальниках.

Так "Вечерний Ургант" пошутил по поводу девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов. Американская модель Кинси Волански была одета в очень откровенный купальник.

"Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: Спартак, Зенит и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон", — пошутили авторы передачи.

Фото: instagram. com

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