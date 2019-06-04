Бывший тренер "Вердера" возглавил луганскую "Зарю"

Украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую "Зарю". Между сторонами подписано трехлетнее соглашение, сообщает пресс-служба команды.

49-летний тренер ранее работал в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". Команду из столицы Латвии он привел к чемпионству, а также выиграл Кубок.

Скрипник выступал за "Вердер" с 1996 по 2004 год. Вместе с командой он выиграл немецкую Бундеслигу и Кубок Германии.

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