Бывший тренер "Вердера" возглавил луганскую "Зарю"

Украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую "Зарю". Между сторонами подписано трехлетнее соглашение, сообщает пресс-служба команды.
49-летний тренер ранее работал в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". Команду из столицы Латвии он привел к чемпионству, а также выиграл Кубок.
Скрипник выступал за "Вердер" с 1996 по 2004 год. Вместе с командой он выиграл немецкую Бундеслигу и Кубок Германии.
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