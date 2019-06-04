Баскетболист Мозгов рассказал о своих перспективах в НБА

Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в НБА. В этом сезоне игрок не провел ни одного матча в составе "Орландо" из-за травмы.



Тимофей Мозгов посетил ежегодный форум \"я - гражданин Подмосковья\"

Мозгов отметил, что первым делом ему нужно восстановиться от травмы. Россиянин готов и дальше играть за "Орандо", если ему будет предоставлено игровое время.

"Если нет - то вполне готов уехать в другой клуб НБА", - приводят "Известия" слова Мозгова.

Россиянин является чемпионом НБА в составе "Кливленда". Также он выступал за "Нью-Йорк", "Денвер", "Лейкерс" и "Бруклин". Всего он провел 494 матча в НБА, в которых в среднем набирал 6,8 очка и делал 4,9 подбора.

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