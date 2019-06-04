Сборная России потеряла двух футболистов из-за травм

Сборная России продолжает подготовку к матчам с Сан-Марино и Кипром. Команда тренируется на базе в Новогорске в несколько усеченном составе. В занятии принимают участие 27 игроков.



Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче / Новости от 03.06.2019 20:58

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский покинул расположение команды после того, как получил травму в контрольном матче с "Чертаново". У игрока повреждение плечевого сустава. По индивидуальной программе тренируется полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, сообщает "Спорт-Экспресс".

В понедельник сборная России разгромила "Чертаново" со счетом 6:0. 8 июня в Саранске команда проведет матч с Сан-Марино, 11 июня сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная России выступает в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино. После двух туров команда набрала три очка. В финальную часть чемпионата Европы пройдут две сборные.

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