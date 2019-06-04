Хулен Лопетеги возглавил "Севилью"

Бывший тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назначен главным тренером "Севильи". Со специалистом подписан трехлетний контракт.



Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу / Новости от 13.06.2018 18:04

Ранее Лопетеги работал с "Райо Вальекано" и сборной Испании разных возрастов. Затем руководил "Порту", а в июле 2016 возглавил национальную команду Испании.

"Фурию Роху" Лопетеги вывел на чемпионат мира-2018, но так и не смог выступить на турнире с командой. За несколько дней до старта испанцев стало известно, что он провел переговоры с "Реалом" за спиной федерации.

Руководство не простило Лопетеги такие вольности и отправило в отставку. На посту главного тренера "Реала" он продержался недолго - с июня по октябрь 2018 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и 6 раз проиграла.

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