Нападающий "Севильи" Квинси Промес положительно ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак". Голландец подписан на несколько фанатских групп красно-белых. В одной из них был задан вопрос - верите ли вы в возвращение Промеса?
Голландский форвард ответил "Да", чем вызвал восхищение у болельщиков.
Промес начал свою карьеру в "Твенте". В 2014 году он перешел в "Спартак", сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В составе красно-белых провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей.
Вместе с командой Промес стал чемпионом в сезоне-2016/17. В августе 2018 года голландец подписал контракт с "Севильей", испанский клуб заплатил "Спартаку" 21 миллион евро. В составе команды провел 48 матчей, в которых забил 3 мяча.
Промес привлекается к играм за сборную Голландии. В 36 матчах Промес забил шесть мячей.
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