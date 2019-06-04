Промес заявил, что может вернуться в "Спартак"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес положительно ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак". Голландец подписан на несколько фанатских групп красно-белых. В одной из них был задан вопрос - верите ли вы в возвращение Промеса?



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Голландский форвард ответил "Да", чем вызвал восхищение у болельщиков.

Промес начал свою карьеру в "Твенте". В 2014 году он перешел в "Спартак", сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В составе красно-белых провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей.

Вместе с командой Промес стал чемпионом в сезоне-2016/17. В августе 2018 года голландец подписал контракт с "Севильей", испанский клуб заплатил "Спартаку" 21 миллион евро. В составе команды провел 48 матчей, в которых забил 3 мяча.

Промес привлекается к играм за сборную Голландии. В 36 матчах Промес забил шесть мячей.

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