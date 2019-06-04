Теннисист Хачанов стал седьмым россиянином в первой десятке рейтинга АТР

Теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос". Он сыграет против австрийца Доминика Тима.
По итогам турнира Хачанов впервые войдет в первую десятку рейтинга АТР. Если россиянин выиграет "Ролан Гаррос", то станет четвертой ракеткой мира.
Хачанов - седьмой россиянин, вошедший в топ-10 рейтинга. Ранее в первой десятке засветились Марат Сафин (1-е место), Евгений Кафельников (1), Николай Давыденко (3), Михаил Южный (8), Андрей Чесноков (9), Александр Метревели (9).
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