Игроков "Вальядолида" обвиняют в сдаче матча с "Валенсией"

Футболистов "Вальядолида" подозревают в сдаче матча последнего тура чемпионата Испании против "Валенсии". Команда проиграла со счетом 0:2 в ничего не значащей для нее игре. В то же время, "летучим мышам" нужна была победа, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.



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Полиция не имеет претензий к "Валенсии". Игроки этой команды не участвовали в махинациях. У правоохранителей есть сведения, что в сдаче участвовали семь футболистов "Вальядолида".

В ходе рейда по делу о договорных матчах был арестован бывший футболист Карлос Аранда, который управлял процессом. По его словам, футболисты "Вальядолида" были куплены для того, чтобы обеспечить нужный результат - проигрыш в каждом из таймов. Так в итоге и получилось, "Вальядолид" проиграл и первую, и вторую половину со счетом 0:1.

Футболисты поставили на такой исход по 10 тысяч евро и заработали по 20 тысяч.

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