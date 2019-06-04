Клубы НБА обвинили в использовании терминов рабовладельческого строя

Клубы НБА больше не будут использовать термин "владелец клуба". Подобным образом уже поступили "Лос-Анджелес Клипперс" и "Филадельфия 76". Такое решение в командах приняли после того, как клубы обвинили в использовании терминов рабовладельческого строя.
По мнению темнокожих баскетболистов, термин "владелец" означает, что игроки являются "рабами". С такими словами ранее выступил баскетболист "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин.
Рабство было отменено в США в 1865 году, когда в конституцию приняли 13-ю поправку. Последним штатом, который ратифицировал это изменение в основной закон, стал штат Миссисипи в 2013 году.
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