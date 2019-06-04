Неймар получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Самый дорогой футболист в истории Неймар обвиняется в изнасиловании. Нападающего "ПСЖ" обвиняет девушка из Бразилии. Она утверждает что нападающий надругался над ней 15 мая в Париже в одном из отелей.



Неймар необычным образом поздравил партнёров по сборной / Новости от 12.06.2018 21:04

Девушка подала заявление в полицию только в Бразилии. Она объяснила это тем, что побоялась французские органы правопорядка и была морально раздавлена. Неймар опубликовал в сети фотографию девушки, после чего на базу сборной Бразилии пришла полиция.

Футболисту вручили повестку в суд. После вмешательства властей Бразилии заседание суда отложили. Сейчас Неймар готовится к домашнему Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти бразильских городах. Сборная Бразилии в группе сыграет против команд Боливии, Венесуэлы и Перу.

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