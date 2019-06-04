"Енисей" по итогам сезона вылетел из премьер-лиги. Команда заняла последнее место в РПЛ и в следующем сезоне примет участие в ФНЛ.
Летом "Енисей" покинули десять футболистов. Клуб расстался с вратарями Давидом Юрченко и Юрием Нестеренко, защитниками Бабакаром Сарром и Дмитрием Ятченко, полузащитниками Павлом Комоловым, Дмитрием Торбинским, Фегором Огуде, Михаилом Костюковым и Арсеном Хубуловым, нападающим Александром Кутьиным.
Ранее пост главного тренера "Енисея" покинул Дмитрий Аленичев. Клуб будет готовиться к новому сезону с 15 июня.
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