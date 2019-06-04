"Енисей" после вылета в ФНЛ расстался с десятью футболистами

"Енисей" по итогам сезона вылетел из премьер-лиги. Команда заняла последнее место в РПЛ и в следующем сезоне примет участие в ФНЛ.



«Анжи» обыграл «Енисей» / Новости от 06.11.2018 13:57

Летом "Енисей" покинули десять футболистов. Клуб расстался с вратарями Давидом Юрченко и Юрием Нестеренко, защитниками Бабакаром Сарром и Дмитрием Ятченко, полузащитниками Павлом Комоловым, Дмитрием Торбинским, Фегором Огуде, Михаилом Костюковым и Арсеном Хубуловым, нападающим Александром Кутьиным.

Ранее пост главного тренера "Енисея" покинул Дмитрий Аленичев. Клуб будет готовиться к новому сезону с 15 июня.

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