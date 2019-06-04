Шарапова может вернуться на корт в середине июня

Российская теннисистка Мария Шарапова может вернуться на корт через две недели. Об этом спортсменка рассказала в Instagram. Сейчас спортсменка находится на Мальорке, где проводит тренировки.
"Возможно, сыграю на турнире на Мальорке, если буду готова", - написала Шарапова.
Шарапова в последний раз выходила на корт в январе на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянка занимает 49-е место в рейтинге WTA. Выше бывшей первой ракетки мира две теннисистки из России - Анастасия Павлюченкова (44-е место) и Дарья Касаткина (21-е место).
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