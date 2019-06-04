"Зенит" вошел в двадцатку лучших клубов Европы, "Спартак" - 89-й

"Зенит" вошел в первую двадцатку лучших футбольных клубов Европы. В рейтинге УЕФА команда занимает 19-е место, набрав за пять лет коэффициент 72,000.



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В первую сотню рейтинга входят еще пять российских клубов: ЦСКА (32-е место), "Краснодар" (43-е), "Локомотив" (54-е), "Спартак" (89-е) и московское "Динамо" (91-е).

Лидирует в рейтинге УЕФА мадридский "Реал" (146 очков). Также в первую десятку рейтинга входят: "Барселона", "Бавария", "Атлетико", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Севилья", "ПСЖ", "Арсенал" и "Порту".

В рейтинге сезона-2018/19 лучший среди россиян "Краснодар", который занял 31-е место среди всех команд с 11-ю очками.

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