Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" сравнять счет в серии с "Бостоном"

"Сент-Луис" победил "Бостон" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:2. Победную шайбу забросил Райан О'Райли.



Шайба Тарасенко

Один из голов "Блюз" на счету россиянина Владимира Тарасенко. Он вышел на третье место среди снайперов в этом плей-офф. В активе Тарасенко 11 шайб, у его партнера по команде Джейдена Шварца 12 голов. Лидирует форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр с 14-ю шайбами.

Счет в серии стал равным - 2:2. Следующая игра состоится на площадке "Бостона", шестой матч снова в Сент-Луисе.

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