Вратарь ЦСКА на руках вынесла травмированную партнершу с поля

Вратарь и капитан ЦСКА Эльвира Тодуа стала героиней матча 9-го тура женского чемпионата России против "Торпедо". Защитница команды Ксения Коваленко получила травму в концовке второй половины, а Тодуа вынесла партнершу на руках за пределы поля.
В женской футбольной лиге России выступают восемь команд. Кроме ЦСКА и "Торпедо", это "Локомотив", "Енисей", "Кубаночка", "Рязань-ВДВ", "Звезда-2005" и "Чертаново".
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