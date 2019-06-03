Вратарь ЦСКА на руках вынесла травмированную партнершу с поля

Вратарь и капитан ЦСКА Эльвира Тодуа стала героиней матча 9-го тура женского чемпионата России против "Торпедо". Защитница команды Ксения Коваленко получила травму в концовке второй половины, а Тодуа вынесла партнершу на руках за пределы поля.



Женский футбол и подвиг

В женской футбольной лиге России выступают восемь команд. Кроме ЦСКА и "Торпедо", это "Локомотив", "Енисей", "Кубаночка", "Рязань-ВДВ", "Звезда-2005" и "Чертаново".

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