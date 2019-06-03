Хоккеист Кузнецов во второй раз стал отцом

Хоккеист "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом. В семье спортсмена и его жены Анастасии Зиновьевой родился сын. Мальчика назвали Федором, сообщает пресс-служба бывшего клуба Кузнецова "Трактора".
Пара состоит в браке с 2011 года. В мае 2015 году у Кузнецова родилась дочь Есения.
Кузнецов выступал за "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего переехал в НХЛ. На его счету победа в Кубке Стэнли. В составе сборной России форвард дважды выиграл чемпионат мира.
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