Хоккеист Кузнецов во второй раз стал отцом

Хоккеист "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом. В семье спортсмена и его жены Анастасии Зиновьевой родился сын. Мальчика назвали Федором, сообщает пресс-служба бывшего клуба Кузнецова "Трактора".



Бывший игрок челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов встретился с Трампом / Новости от 26.03.2019 09:20

Пара состоит в браке с 2011 года. В мае 2015 году у Кузнецова родилась дочь Есения.

Кузнецов выступал за "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего переехал в НХЛ. На его счету победа в Кубке Стэнли. В составе сборной России форвард дважды выиграл чемпионат мира.

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