В IAAF и МОК ничего не знают об отстранении России от Олимпиады-2020

В Международном олимпийском комитете (МОК) и Международной легкоатлетической федерации (IAAF) оставили без комментариев информацию газеты Sunday Times о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. Ранее британский таблоид распространил информацию о том, что российская команда может пострадать из-за дела легкоатлета Даниила Лысенко, пропустившего три допинг-теста.
Россиянин был временно отстранен с августа 2018 года. Журналисты опубликовали статью, в которой обвинили чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в подлоге документов по пробам Лысенко.
В МОК заявили, что эта информация находится вне юрисдикции организации. На запрос "РИА Новости" в пресс-службе комитета посоветовали обратиться за комментарием в IAAF и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
В IAAF сообщили, что не принимают решения об участии той или иной команды в Олимпийских играх. Представитель организации перенаправил вопрос в МОК, который решает такие вопросы.
Читайте также:
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
В Кремле отреагировали на возможное отстранение России от Олимпиады-2020
Журналист Зеппельт поддержал идею отстранения России от Олимпиады-2020
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.