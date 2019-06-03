В IAAF и МОК ничего не знают об отстранении России от Олимпиады-2020

В Международном олимпийском комитете (МОК) и Международной легкоатлетической федерации (IAAF) оставили без комментариев информацию газеты Sunday Times о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. Ранее британский таблоид распространил информацию о том, что российская команда может пострадать из-за дела легкоатлета Даниила Лысенко, пропустившего три допинг-теста.



«Полнейший бред»: экс-тренер легкоатлета Лысенко о скандале вокруг «отстранения» РФ от Олимпиады

Россиянин был временно отстранен с августа 2018 года. Журналисты опубликовали статью, в которой обвинили чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в подлоге документов по пробам Лысенко.

В МОК заявили, что эта информация находится вне юрисдикции организации. На запрос "РИА Новости" в пресс-службе комитета посоветовали обратиться за комментарием в IAAF и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

В IAAF сообщили, что не принимают решения об участии той или иной команды в Олимпийских играх. Представитель организации перенаправил вопрос в МОК, который решает такие вопросы.

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