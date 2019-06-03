Сборная России и "Чертаново" провели контрольную игру на базе в Новогорске. Встреча завершилась победой национальной команды со счетом 6:0. В первом тайме голы забили Артем Дзюба, Федор Смолов и Федор Чалов. Во второй половине по одному мячу на счету Александра Головина, Антона Миранчука и Резиуана Мирзова.
Главный тренер команды в этой игре проверил трех вратаре - по полчаса времени получили Гильерме, Лунев и Шунин.
Защитники отыграли по тайму. В первом сочетание было следующим: Марио Фернандес - Джикия - Семенов - Кудряшов. Во второй половине на поле вышли Петров - Беляев (Сорокин, 69) - Нойштедтер - Чернов.
Центральные полузащитники получили по 30 минут. В игре выходили следующие сочетания: Газинский - Алексей Миранчук - Антон Миранчук, Ахметов - Ионов - Обляков, Бакаев - Баринов - Мирзов.
В группе атаке футболисты провели по тайму: Головин - Оздоев - Дзюба, Зобнин - Чалов - Смолов.
На 18-й минуте травму получил полузащитник Юрий Газинский. На 26-й минуте пенальти отразил вратарь Гильерме.
Матч проходил в рамках подготовки сборной к играм отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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