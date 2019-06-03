"Монако" предложил своим болельщикам мини-игру, в которой использовал изображение полузащитника Александра Головина. Игра представляет собой паззл из девяти элементов и доступна на официальном сайте команды.
Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года. За футболиста ЦСКА получил 30 млн евро. В этом сезоне футболист провел 35 матчей, в которых забил три мяча.
"Монако" в этом сезоне вел борьбу за выживание. Команда только в последнем туре спаслась от вылета.
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