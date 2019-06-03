СКА в новом сезоне будет выступать на "канадской" площадке

СКА с нового сезона изменит размер площадки в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Питерский клуб планирует выступать на "канадской" хоккейной коробке размером 26 на 60 метр, сообщает "РИА Новости".



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В официальных соревнованиях Международной федерации хоккея сейчас применяется размер площадки 61 на 29 метров. С 2020 года на чемпионатах мира будет применена "канадская" площадка.

СКА станет четвертым клубом, который выступает на площадке такого размера. Ранее вместе на "канадскую" площадку перешли "Адмирал", "Амур" и "Барыс".

Кроме того, некоторые клубы КХЛ используют "финские" площадки размером 28 на 60. Это "Ак Барс", "Нефтехимик", "Витязь", московское "Динамо", "Магнитка" и "Северсталь".

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