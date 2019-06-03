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Источник Правда.Ру

СКА в новом сезоне будет выступать на "канадской" площадке

Спорт print

СКА с нового сезона изменит размер площадки в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Питерский клуб планирует выступать на "канадской" хоккейной коробке размером 26 на 60 метр, сообщает "РИА Новости".


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В официальных соревнованиях Международной федерации хоккея сейчас применяется размер площадки 61 на 29 метров. С 2020 года на чемпионатах мира будет применена "канадская" площадка.

СКА станет четвертым клубом, который выступает на площадке такого размера. Ранее вместе на "канадскую" площадку перешли "Адмирал", "Амур" и "Барыс". 

Кроме того, некоторые клубы КХЛ используют "финские" площадки размером 28 на 60. Это "Ак Барс", "Нефтехимик", "Витязь", московское "Динамо", "Магнитка" и "Северсталь".

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Темы кхл хоккей ска (хоккей)
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