"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Польши

Футболист польской "Лехии" Конрад Михалак подписал контракт с "Ахматом". Соглашение рассчитано на четыре года, сообщил президент клуба Магомед Даудов в Instagram. Другие детали трансфера не раскрываются.



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Михалак выступает в составе молодежной сборной Польши. 21-летний игрок примет участие в Евро-2019, который пройдет в Италии с 16 по 30 июня. Футболист из-за этого пропустит часть летней подготовки команды.

Михалак ранее выступал за "Заглембе" и "Вислу" (Плоцк). В этом сезоне за "Вислу" отыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч. За основную команду "Лехии" провел три игры.

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