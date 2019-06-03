Футболист сборной России Газинский получил травму в матче с "Чертаново"

Полузащитник сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский получил травму в матче за национальную команду против клуба "Чертаново". Футболист покинул поле с повреждением плеча.
Сборная России проводит игру с "Чертаново" в рамках подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. На 18-й минуте Газинского заменил игрок ЦСКА Ильзат Ахметов.
Газинский в этом сезоне провел 31 матч в составе "Краснодара". В сборной России на его счету 17 игр. Полузащитник забил дебютный мяч команды на чемпионате мира-2018.
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