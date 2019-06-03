Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией

Экс-руководитель антидопинговой службы Олимпийского комитета России (ОКР) Николай Дурманов в интервью для "Правды.Ру" рассказал, почему возникли слухи о возможном отстранении российской команды от Олимпиады-2020. По его словам, публикация в газете Sunday Times - это пример политехнологии против России.



«Полнейший бред»: экс-тренер легкоатлета Лысенко о скандале вокруг «отстранения» РФ от Олимпиады

Ранее британский таблоид выступил со статьей, в которой обвинил чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в махинациях с документами при сдаче допинг-проб прыгуном Даниилом Лысенко. По мнению журналистов, это может служить поводом для отстранения от Олимпиады всей команды.

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"Если оперировать в рамках здравого смысла, логики, даже антидопингового законодательства, то никаких шансов из этой истории что-то раздуть нет. Но опыт нам показывает, что мы живем в эпоху постправды, и можно нарисовать какие угодно кошмары, много раз их повторять. И вдруг через некоторое время выяснится, что в мировом антидопинге нет страшнее проблемы, чем молодой парень, пропустивший два или три контроля.

Отстранение? Мы все видели за последние лет пять, поэтому ничему не удивляемся. Перед нами политтехнологии во всей красе. Остается только удивляться пассивному поведению нашей спортивной прессы и наших спортивных чиновников. Мне кажется, им надо сейчас вступить в эту историю. Правда, президент ОКР уже высказался, но в этой истории должно быть продолжение, потому что перед нами медийная политическая технология. Куда она выведет, если мы будем просто молчать и пожимать плечами, неизвестно", - заявил Дурманов.

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По мнению эксперта, в пропуске Лысенко нескольких проб нет ничего криминального. Спортсмен за пропуск был временно отстранен от соревнований 3 августа 2018 года, но вердикта по его делу до сих пор нет.

"Пропустил, потому же, почему пропускают десятки и сотни спортсменов. Технология допинг-контроля и контроля местоположения спортсменов достаточно занудная. И спортсмены не с должной степенью серьезности к этому относятся: неправильно заполняют маршруты своего пребывания, забывают. Так что вполне возможно, что перед нами один из эпизодов не совсем серьезного отношения к своим спортивным обязанностям, что на самом деле никак не тянет на какие-то глобальные выводы типа отстранения целой команды от олимпийских игр.

Особенно на фоне тех допинговых скандалов, которые сейчас происходят в Европе, громких, с полицией, с подпольными лабораториями, с подпольными врачами, с десятками спортсменов, которые в этой сети, причем спортсменами титулованными. Остается только удивляться, что такой не тянущий на серьезные последствия случай засвечивается, а действующие скандалы всячески умалчиваются. Но мы к этому уже привыкли. Это называется лицемерие. Есть такое слово", - подытожил Дурманов.

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