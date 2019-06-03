ЦСКА получит 14,4 млн евро за счет клубного рейтинга УЕФА

ЦСКА получит крупную сумму за счет 10-летнего рейтинга УЕФА. На счет армейцев поступит 14,404 млн евро. Всего клуб заработал в прошлом сезоне около 39 млн от выступления в Лиге чемпионов.



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Основная часть этой суммы - 15,25 млн достанется клубу за выход в ЛЧ, еще 6,3 млн за результаты (две победы и ничья). Около 3 млн будет выплачена ЦСКА от реализации маркетинговых прав. Точная сумма станет известна позже.

10-летний рейтинг УЕФА ввел в прошлом сезоне. Согласно нему между участниками Лиги чемпионов будет распределено 585 млн евро. Клуб с наименьшим рейтингом получит 1 долю, с наибольшим - 32 доли, по числу команд в основном турнире.

Лидерство в рейтинге занимает "Реал" (382 очка). Эта команда заработала 35,46 млн евро только от рейтинга. ЦСКА занимает 20-е место среди всех участников прошлого сезона (107,5 очков), поэтому получит 13 долей - те самые 14,404 млн.

"Локомотив" от рейтинга заработал 4,432 млн евро. Всего клуб получит около 28 млн с учетом всех показателей.

В первой сотне 10-летнего рейтинга УЕФА несколько российских команд: "Зенит" (22-е место), ЦСКА (29), "Рубин" (48), "Спартак" (65), "Локомотив" (73), "Краснодар" (82). Места указаны без ранжирования команд по турнирам.

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