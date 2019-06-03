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Забег полуголой Кинси Волански оценили в 4 млн долларов

Спорт print

Забег американской модели Кинси Волански на поле во время финала Лиги чемпионов оценили в 4 миллиона долларов. Столько стоит двухминутная реклама во время игры.


Пранк модели Кинси Волански: история главного «украшения» финала Лиги Чемпионов / Новости от 02.06.2019 13:18

Волански стала известно на весь мир благодаря забегу в очень откровенном купальнике. За матчем в прямом эфире наблюдали около 300 миллионов человек. После встречи на страницу девушки в Instagram подписались около 2,5 миллионов человек, после чего ее аккаунт был заблокирован.

Девушка после игры заявила, что не преследовала каких-либо целей перед тем, как решиться на побег, а просто "хотела выйти из зоны комфорта". Волански удивилась тому, что к ней не было применено никакое наказание. Стюарды задержали девушку в центральном круге, вывели ее за пределы трибун, а затем отпустили.

Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. "Красные" завоевали шестой Кубок европейских чемпионов и первый с 2005 года. "Шпоры" принимали участие в финале впервые.

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