В Кремле отреагировали на возможное отстранение России от Олимпиады-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россию могут лишить права на участие в Олимпиаде-2020. По его словам, в Кремле не получали никаких сообщений о возможных санкциях.
Ранее в газете Sunday Times вышла статья, авторы которой утверждают, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) были причастны к махинациям с документами по допинг-пробам прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 3 августа 2018 года он был временно отстранен за пропуск нескольких допинг-проб. На этом основании журналисты сделали вывод, что Россию могут отстранить от Игр в Токио.
"Нам об этом ничего неизвестно, но, в любом случае, не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии", - приводит ТАСС слова Пескова.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что МОК ранее допустил команду к Олимпиаде-2020 и мнение организации не поменялось.
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