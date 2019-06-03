Сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Российский футбольный союз (РФС) ожидает полную заполняемость трибун на матчах сборной России против Сан-Марино и Кипра. На каждую из игр в продаже осталось от 2 до 3 тысяч билетов, сообщает ТАСС.
Сборная России проведет матч против "Сан-Марино" на стадионе в Саранске. "Мордовия-Арена" вмещает 44 тысячи зрителей. Игра состоится 8 июня.
11 июня команда примет Кипр в Нижнем Новгороде. Стадион вмещает 45 тысяч болельщиков.
Сейчас сборная России находится на базе в Новогорске, где продолжает подготовку к играм. 3 июня команда проведет контрольный матч с клубом "Чертаново".
Читайте также:
Футболист из Камеруна не смог играть в чемпионате Украины из-за российских документов
Футболист Новосельцев болел против сборной России во время чемпионата мира
Журналист Зеппельт поддержал идею отстранения России от Олимпиады-2020
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.