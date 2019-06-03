Сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Российский футбольный союз (РФС) ожидает полную заполняемость трибун на матчах сборной России против Сан-Марино и Кипра. На каждую из игр в продаже осталось от 2 до 3 тысяч билетов, сообщает ТАСС.



Сборная России по футболу душевно поблагодарила Игоря Акинфеева / Новости от 02.10.2018 01:36

Сборная России проведет матч против "Сан-Марино" на стадионе в Саранске. "Мордовия-Арена" вмещает 44 тысячи зрителей. Игра состоится 8 июня.

11 июня команда примет Кипр в Нижнем Новгороде. Стадион вмещает 45 тысяч болельщиков.

Сейчас сборная России находится на базе в Новогорске, где продолжает подготовку к играм. 3 июня команда проведет контрольный матч с клубом "Чертаново".

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