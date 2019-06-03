Американская скелетонистка оскорбляла Россию, а теперь боится ехать в Сочи

Американская скелетонистка Кэти Юлендер пожаловалась на то, что один из этапов Кубка мира состоится в Сочи. Спортсменка заявила, что боится ехать в Россию, так как получила "угрозы смерти" от российских болельщиков.
Юлендер является одним из самых ярых критиков России после допингового скандала. В 2018 году она заявила, что Олимпиада-2012 была не спортивным соревнованием, а "шоу Путина".
"Россия портит Олимпийские игры. В Сочи была не Олимпиада, а шоу Путина. Он использовал это, чтобы вторгнуться на Украину. Меня от этого тошнит. Я уверена, что российские спортсмены не заслуживали медалей", - сказала девушка в интервью USA Today.
После того, как CAS реабилитировал россиян и оставил им медали Игр в Сочи, Юлендер продолжила критиковать Россию.
"Тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания", - заявила спортсменка.
Теперь Юлендер возмутилась тем, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) может включить этап в Сочи в программу соревнований.
"Кажется, ничего не изменилось - и IBSF, и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи? После всех угроз смерти, которые я получила, мне нужна защита", - написала Юлендер в Instgram.
Юлендер является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде в Сочи она заняла четвертое место, уступив россиянке Елене Никитиной 0,04 секунды.
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