Американская скелетонистка оскорбляла Россию, а теперь боится ехать в Сочи

Американская скелетонистка Кэти Юлендер пожаловалась на то, что один из этапов Кубка мира состоится в Сочи. Спортсменка заявила, что боится ехать в Россию, так как получила "угрозы смерти" от российских болельщиков.



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Юлендер является одним из самых ярых критиков России после допингового скандала. В 2018 году она заявила, что Олимпиада-2012 была не спортивным соревнованием, а "шоу Путина".

"Россия портит Олимпийские игры. В Сочи была не Олимпиада, а шоу Путина. Он использовал это, чтобы вторгнуться на Украину. Меня от этого тошнит. Я уверена, что российские спортсмены не заслуживали медалей", - сказала девушка в интервью USA Today.

После того, как CAS реабилитировал россиян и оставил им медали Игр в Сочи, Юлендер продолжила критиковать Россию.

"Тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания", - заявила спортсменка.

Теперь Юлендер возмутилась тем, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) может включить этап в Сочи в программу соревнований.

"Кажется, ничего не изменилось - и IBSF, и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи? После всех угроз смерти, которые я получила, мне нужна защита", - написала Юлендер в Instgram.

Юлендер является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде в Сочи она заняла четвертое место, уступив россиянке Елене Никитиной 0,04 секунды.

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