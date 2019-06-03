Футболист из Камеруна не смог играть в чемпионате Украины из-за российских документов

Футболист Гаэль Ондуа рассказал о том, почему за целый сезон не провел ни одного матча за луганскую "Зарю". С 12-ти лет уроженец Камеруна живет в России. Он занимался в футбольной школе "Локомотива", после чего выступал на протяжении сезона за ЦСКА.
Во время выступлений в России Ондуа выучил русский язык, а затем решил попробовать свои силы в Европе. Камерунец перешел в датский клуб "Вайле", а в декабре 2017 года подписал контракт с "Зарей". Несмотря на это, футболист не смог выступать за луганскую команду, так как у него открыт вид на жительство в России - власти Украины не выдали ему разрешение на работу.
"Помню, снова прилетел в Запорожье и на границе провел четыре часа в полицейском участке. Мой багаж забрали, документы тоже... Пограничники что-то требовали, задавали вопросы: «Ты зачем здесь?», «Что делал в России?», «Куда собрался дальше?» Объясняю им: я - футболист, приехал играть в вашей команде, спорт - вне политики", - заявил Ондуа в интервью Sport24.
Игрок пытался решить проблему через консульство Украины в Москве, но так и не получил разрешение. После этого игрок решил разорвать контракт с "Зарей" и вернулся в Россию.
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