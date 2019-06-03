Болельщик "Ливерпуля" пропал без вести после финала Лиги чемпионов

Болельщик "Ливерпуля" Макали Нигус не вернулся домой после финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Игра состоялась 1 июня в Мадриде, "красные" выиграли матч со счетом 2:0.



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Семья Нигуса ждала его домой в воскресенье, но молодой человек так и не вышел на связь. Родственники обратились в полицию, а также распространили объявление в соцсетях.

"Ливерпуль" завоевал первый международный трофей с 2005 года. Тогда "красные" в финале победили "Милан", уступая после первого тайм со счетом 3:0. Для команды это шестой Кубок чемпионов. Ливерпульцы вышли на третье место по числу титулов, уступая "Реалу" и "Милану".

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