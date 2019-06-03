Волейболистка сборной Украины Богдана Анисова приняла предложение клуба "Уралочка-НТМК". Другие условия контракта не разглашаются. 27-летняя спортсменка ранее выступала за "Минчанку".
Спортсменка заявила, что с радостью приняла предложение из Екатеринбурга и ждет возможности поработать с легендарным тренером Николаем Карполем.
"Мне позвонили и сказали, что Карполь рассматривает мою кандидатуру в команду, обозначали задачи и условия. Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо", - заявила Анисова.
"Уралочка-НТМК" является самым титулованным клубом России. Команда 14 раз становилась чемпионом, последний трофей был завоеван в 2005 году.
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