Украинская волейболистка переехала в Россию

Волейболистка сборной Украины Богдана Анисова приняла предложение клуба "Уралочка-НТМК". Другие условия контракта не разглашаются. 27-летняя спортсменка ранее выступала за "Минчанку".



Волейбол. Суперлига. За 3 место. Женщины. Уралочка - Динамо-Казань. Телеканал Старт. 27.05.2019 10:30

Спортсменка заявила, что с радостью приняла предложение из Екатеринбурга и ждет возможности поработать с легендарным тренером Николаем Карполем.

"Мне позвонили и сказали, что Карполь рассматривает мою кандидатуру в команду, обозначали задачи и условия. Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо", - заявила Анисова.

"Уралочка-НТМК" является самым титулованным клубом России. Команда 14 раз становилась чемпионом, последний трофей был завоеван в 2005 году.

Читайте также:

Журналист Зеппельт поддержал идею отстранения России от Олимпиады-2020

Фигуристки Загитова и Туктамышева сыграли в футбол в Японии

На поле в финале Лиги чемпионов выбежала полуголая девушка