Журналист Зеппельт поддержал идею отстранения России от Олимпиады-2020

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в очередной раз высказался о допинге в российском спорте. Он поддержал своего коллегу из Великобритании Джорджа Арбутнота, который предположил, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио из-за дела прыгуна Даниила Лысенко.
3 августа 2108 года Лысенко, который был лидером сезона в прыжках в высоту, временно отстранили от участия в соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов. Теперь Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) обвиняют в том, что организация сфальсифицировала документы по его допинг-пробам.
"Россия публично не отрицает фальсификацию. Это показывает, что все серьезно. Культура сокрытия никуда не делась. Если официальные лица действительно подменяли документы, то можно ли допускать их на Олимпиаду?" - написал Зеппельт в Twitter.
Зеппельт был непосредственным участником скандала с российским допингом. На основании его фильмов и обвинений было начато расследование в отношении ВФЛА, а затем против Олимпийского комитета России (ОКР). В результате легкоатлеты были отстранены от участия в играх в Рио-2016. Олимпийцы, которые принимали участие в Сочи-2014, не выступили в Пхенчхане-2018.
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