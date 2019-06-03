Журналист Зеппельт поддержал идею отстранения России от Олимпиады-2020

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в очередной раз высказался о допинге в российском спорте. Он поддержал своего коллегу из Великобритании Джорджа Арбутнота, который предположил, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио из-за дела прыгуна Даниила Лысенко.



Кровавый допинг: новый скандал со спортивными стимуляторами / Новости от 10.03.2019 08:07

3 августа 2108 года Лысенко, который был лидером сезона в прыжках в высоту, временно отстранили от участия в соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов. Теперь Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) обвиняют в том, что организация сфальсифицировала документы по его допинг-пробам.

"Россия публично не отрицает фальсификацию. Это показывает, что все серьезно. Культура сокрытия никуда не делась. Если официальные лица действительно подменяли документы, то можно ли допускать их на Олимпиаду?" - написал Зеппельт в Twitter.

Зеппельт был непосредственным участником скандала с российским допингом. На основании его фильмов и обвинений было начато расследование в отношении ВФЛА, а затем против Олимпийского комитета России (ОКР). В результате легкоатлеты были отстранены от участия в играх в Рио-2016. Олимпийцы, которые принимали участие в Сочи-2014, не выступили в Пхенчхане-2018.

Читайте также:

Источник: участие России на Олимпиаде-2020 под вопросом

На поле в финале Лиги чемпионов выбежала полуголая девушка

Футболист Новосельцев болел против сборной России во время чемпионата мира