Футболист Адам Джонсон получил травму во время общения с девушкой

Футболист Адам Джонсон получил травму во время посещения бара. Он пил водку и общался с девушками. Когда спортсмен спускался с лестницы, вывихнул лодыжку.
Джонсон ранее выступал "Мидлсбро", "Манчестер Сити" и "Сандерленд". Всего он провел около 350 матчей в клубной карьере, в которых забил 50 голов. За сборную Англии полузащитник провел 12 игр.
Футболист в 2016 году был приговорен к тюремному сроку на шесть лет по обвинению в педофилии. Джонсон признался, что целовался с 15-летней девушкой, но опроверг обвинения в сексуальном акте. Он отсидел половину срока и был освобожден в марте 2019 года.
В своей карьере он выиграл чемпионат Англии и Кубок страны вместе с "Манчестер Сити".
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