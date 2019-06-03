Футболист Новосельцев болел против сборной России во время чемпионата мира

Футболист "Ростова" Иван Новосельцев во время чемпионата мира-2018 болел против сборной России. Об этом рассказала его бывшая жена, экс-баскетболистка Катерина Кейру. Пара поженилась в октябре 2015 года. Сейчас семья спортсменов находится в бракоразводном процессе.



Чемпионат мира по футболу в России оказался богат на новые рекорды / Новости от 16.07.2018 16:53

"Супруг смотрел чемпионат мира-2018 и болел против сборной. Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали", - заявила Кейру в интервью "Советскому спорту".

По мнению девушки, такое поведение футболиста можно объяснить его сложным характером. Кейру утверждает, что во многих командах Новосельцев держался обособленно от партнеров.

Новосельцев выступал за клубы "Истра", "Торпедо" (Москва) и "Ростов". В 2016 году подписал контракт с "Зенитом", но провел в основе всего 9 матчей. Позже играл в аренде за тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов".

"Могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее - не хотел ощущать. Вот такой человек", - сказала Кейру.

В составе сборной России Новосельцев провел 5 матчей. На Кубок Конфедераций-2017 он не попал. Перед чемпионатом мира был в расширенном списке национальной команды, но в итоговую заявку не был включен.

Читайте также:

Фигуристки Загитова и Туктамышева сыграли в футбол в Японии

На поле в финале Лиги чемпионов выбежала полуголая девушка

Определились все участники чемпионата России по футболу