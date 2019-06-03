Фигуристки Загитова и Туктамышева сыграли в футбол в Японии

Российские фигуристка Алина Загитова и Елизавета Туктамышева показали свое футбольное мастерство. В перерыве между выступлениями на ледовом шоу в Японии они сменили коньки на кроссовки.



Туктамышева играет в футбол

Загитова в 2018 году выиграла Олимпиаду в Пхенчхане. Также она завоевала титул чемпионки Европы и чемпионки мира в прошлом сезоне.

Туктамышева на Игры в Корее не попала. В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.

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