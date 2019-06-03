Определились все участники чемпионата России по футболу

2 июня стали известны все участники чемпионата России по футболу на следующий сезон. Завершились переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ. "Уфа" по итогам двух матчей оказалась сильнее "Томи" - 2:0, 0:1. "Крылья Советов" выиграли у "Нижнего Новгорода" - 3:1, 0:1.
Таким образом, в РПЛ в следующем сезоне выступят:
В ФНЛ в сезоне-2019/20 сыграют:
Календарь чемпионата в обеих лигах будет известен позже. Соревнования начнутся в июле.
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