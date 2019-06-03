Определились все участники чемпионата России по футболу

2 июня стали известны все участники чемпионата России по футболу на следующий сезон. Завершились переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ. "Уфа" по итогам двух матчей оказалась сильнее "Томи" - 2:0, 0:1. "Крылья Советов" выиграли у "Нижнего Новгорода" - 3:1, 0:1.



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Таким образом, в РПЛ в следующем сезоне выступят:

"Зенит" (Санкт-Петербург),

"Локомотив" (Москва),

ЦСКА (Москва),

"Спартак" (Москва),

"Динамо" (Москва),

"Арсенал" (Тула),

"Тамбов",

"Рубин" (Казань),

"Крылья Советов" (Самара),

"Оренбург",

"Уфа",

"Урал" (Екатеринбург),

"Ростов" (Ростов-на-Дону),

"Краснодар",

"Сочи",

"Ахмат" (Грозный).

В ФНЛ в сезоне-2019/20 сыграют:

"Балтика" (Калининград),

"Торпедо" (Москва),

"Спартак-2" (Москва),

"Химки",

"Чертаново" (Москва),

"Шинник" (Ярославль),

"Текстильщик" (Ивановно),

"Авангард" (Курск),

"Факел" (Воронеж),

"Нижний Новгород",

"Мордовия" (Саранск),

"Нефтехимик" (Нижнекамск),

"Ротор" (Волгоград),

"Чайка" (Ростовская область),

"Краснодар-2",

"Армавир",

"Томь" (Томск),

"Енисей" (Красноярск),

"СКА-Хабаровск",

"Луч" (Владивосток).

Календарь чемпионата в обеих лигах будет известен позже. Соревнования начнутся в июле.