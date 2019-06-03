На поле в финале Лиги чемпионов выбежала полуголая девушка

Финал Лиги чемпионов 2019 года запомнится болельщикам не только красивым футболом и победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом". На поле во время матча выбежала полуголая девушка, которую стюарды смогли остановить только в центральном круге.
Ей оказалась американская модель Кинси Волански. 22-летняя девушка после игры заявила, что живет ради моментов, которые заставляют сердце биться чаще. Модель после своего забега прославилась на весь мир. За одну ночь на ее страницу в Instagram подписались более 2,5 млн человек. Из-за большого количества подписчиков сервис заблокировал страницу Волански.
Встреча завершилась со счетом 2:0, по голу в каждом из таймов забили Мохамед Салах и Дивок Ориги. "Ливерпуль" завоевал шестой трофей в истории и вышел на третье место по количеству титулов. "Тоттенхэм" стал 18-й командой, которой Лига чемпионов не покорилась с первого раза.
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