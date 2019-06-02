Руководство ECHL - третьей по силе хоккейной лиги Северной Америки - сообщило, что клуб "Колорадо Иглз" не вернул главный трофей турнира - Кубок Келли.
Отметим, что "Колорадо Иглз" выигрывал ECHL два раза подряд - в 2017 и 2018 годах. В нынешнем же сезоне хоккейный клуб выступает в AHL - второй по силе лиги Северной Америке.
Из-за того, что "Колорадо Иглз" не вернул Кубок Келли хоккейной лиге, руководство ECHL приняло решение создать новый кубок.
Примечательно, что у руководства чемпионов хоккейной лиги несколько иной взгляд на ситуацию. По словам Мартина Линда, владельца клуба, команда пыталась вернуть Кубок Келли представителям ECHL неоднократно. Лига же, указал Линд, проигнорировала попытки "Колорадо Иглз".
Поэтому, подытожил он, главный трофей турнира пока останется у команды.
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