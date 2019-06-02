Россия может быть не допущена на летние Олимпийские игры 2020 года.
Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал Джордж Арбутнотт, журналист британского издания The Sunday Times.
Все из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко, заявляет Арбутнотт.
Напомним, что в августе минувшего года Лысенко отстранили от международных соревнований по причине пропуска им обязательных допинг-тестов. Всероссийскую федерацию легкой атлетики мировое сообщество заподозрило тогда в фальсификации документов по делу спортсмена.
Примечательно, что в спортивном сообществе Данилу Лысенко считают основным претендентом на олимпийское золото в 2020 году.
Джордж Арбутнотт пообещал, что напишет расширенную статью для The Sunday Times по этому поводу.
Отметим, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики российские спортсмены с 2016 года выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.
Летние Олимпийские игры 2020 года, напомним, пройдут в Токио, столице Японии. Согласно предварительной информации, в соревнованиях примут участие порядка двух сотен стран со всего мира.
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