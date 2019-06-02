Источник: участие России на Олимпиаде-2020 под вопросом

Россия может быть не допущена на летние Олимпийские игры 2020 года.



Олимпиада-2014: триумф России

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал Джордж Арбутнотт, журналист британского издания The Sunday Times.

Все из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко, заявляет Арбутнотт.

Напомним, что в августе минувшего года Лысенко отстранили от международных соревнований по причине пропуска им обязательных допинг-тестов. Всероссийскую федерацию легкой атлетики мировое сообщество заподозрило тогда в фальсификации документов по делу спортсмена.

Примечательно, что в спортивном сообществе Данилу Лысенко считают основным претендентом на олимпийское золото в 2020 году.

Джордж Арбутнотт пообещал, что напишет расширенную статью для The Sunday Times по этому поводу.

Отметим, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики российские спортсмены с 2016 года выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.

Летние Олимпийские игры 2020 года, напомним, пройдут в Токио, столице Японии. Согласно предварительной информации, в соревнованиях примут участие порядка двух сотен стран со всего мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по хоккею с шайбой и хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в неприятную ситуацию с белым порошком.

Читайте также:

Россия может пойти на бойкот Олимпиады-2016.