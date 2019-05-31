Сборной Германии по футболу в ближайших матчах будет руководить Зорг

Сборной Германии по футболу в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 будет руководить Маркус Зорг. Он работает ассистентом Йоахима Лева, который сегодня попал в больницу.
Лева госпитализировали из-за проблем с кровообращением. Специалист во время тренировки уронил гантель на грудь, из-за чего передавил артерию. Сейчас он находится в стационаре.
Сборная Германии сыграет 8 июня против Белоруссии. 11-го числа команда встретится с Эстонией.
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