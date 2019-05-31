Сборной Германии по футболу в ближайших матчах будет руководить Зорг

Сборной Германии по футболу в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 будет руководить Маркус Зорг. Он работает ассистентом Йоахима Лева, который сегодня попал в больницу.

Лева госпитализировали из-за проблем с кровообращением. Специалист во время тренировки уронил гантель на грудь, из-за чего передавил артерию. Сейчас он находится в стационаре.

Сборная Германии сыграет 8 июня против Белоруссии. 11-го числа команда встретится с Эстонией.

Читайте также:

Главный тренер сборной Германии по футболу попал в больницу

Все футболисты сборной России, кроме Комличенко, готовятся к матчу с Сан-Марино

"Вильярреал" требует за футболиста Черышева 7 млн евро, "Валенсия" хочет снизить цену