НХЛ закрыла дело против Кузнецова из-за видео с белым порошком

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что организация закрыла дело против хоккеиста "Вашингтона" Евгения Кузнецова, которое было открыто из-за видео, опубликованное в сети 27 мая. На нем российский форвард находится в гостиничном номере, а на столе рассыпан белый порошок.



Кузнецов и белый порошок

В НХЛ провели проверку и установили, что хоккеист не принимал наркотиков. Во время расследования были взяты показания самого игрока, сообщает "Чемпионат".

Ранее Кузнецов рассказал, что на видео он находится в одном из номеров отеля в Лас-Вегасе. Ролик был снят прошлым летом после победы "Вашингтона" в Кубк Стэнли. Хоккеист пояснил, что он не употреблял наркотиков и быстро удалился из номера.

Кузнецов выступает за "Вашингтон" с 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 416 матчей, в которых набрал 337 (101+236) очков. В Кубке Стэнли в его активе 70 игр и 57 (24+33) очков.

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