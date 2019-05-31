"Вильярреал" требует за футболиста Черышева 7 млн евро, "Валенсия" хочет снизить цену

"Вильярреал" планирует получить от продажи российского футболиста Дениса Черышева 7 млн евро. Контракт россиянина с клубом заканчивается летом 2021 года. Сам игрок не хочет выступать за "желтую субмарину" в следующем сезоне, сообщает As.



Денис Черышев открыл счет и отличился дублем в матче против Казахстана / Новости от 24.03.2019 18:30

Черышев находился в системе мадридского "Реала" с 2009 по 2016 год. За основную команду провел шесть матчей. За два сезона в "Вильярреале" провел 50 матчей, в которых забил 4 мяча.

После этого перешел в аренду в "Валенсию", за которую отыграл 41 матч и забил 4 гола. "Летучие мыши" готовы подписать контракт с футболистом, но хотят снизить сумму трансфера. В этом сезоне Черышев стал обладателем Кубка Испании. Кроме того, команда вышла в Лигу чемпионов.

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