Теннисистка Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступления на "Ролан Гаррос". В третьем круге она проиграла эстонке Кайе Канепи. Встреча продлилась 1 час 50 минут и завершилась в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:0.
Кудерметова показала лучший результат на турнирах "Большого шлема". Она стала одной из трех россиянок в третьем круге. Выступления продолжают Екатерина Александрова, которая сыграет с испанкой Аленой Большовой, и Анна Блинкова, соперницей которой станет американка Мэдисон Кис.
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