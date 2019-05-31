Хоккеист Малкин поздравил сына с днем рождения необычной фотографией

Хоккеист "Питтсбурга" и сборной России Евгений Малкин поздравил своего сына с днем рождения, опубликовав необычную фотографию в Instagram. На снимке спортсмен скопировал своего ребенка.
"Кому сегодня 3 года? Не мне", - написал Малкин.
Малкин и его жена Анна Кастерова воспитывают сына Никиту. Пара поженилась в 2016 году.
Российский форвард "Питтсбурга" является уроженцем Магнитогорска. За океан он отправился в 2006 году. За "Пингвинз" отыграл 852 матча, в которых набрал более 1000 очков. Трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
В составе сборной России Малкин дважды стал чемпионом мира.
Фото: instagrm.com
Читайте также:
Россия потеряла место в совете Спортивного арбитражного суда
Биатлонистка Павлова сменила фиолетовую винтовку на голубую
17-летняя фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры
Футболист сборной Норвегии забил 9 голов в одном матче
Главный тренер "Балтики" отстранен на 8 матчей за ругань в адрес арбитра
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.