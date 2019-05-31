Хоккеист Малкин поздравил сына с днем рождения необычной фотографией

Хоккеист "Питтсбурга" и сборной России Евгений Малкин поздравил своего сына с днем рождения, опубликовав необычную фотографию в Instagram. На снимке спортсмен скопировал своего ребенка.

"Кому сегодня 3 года? Не мне", - написал Малкин.

Малкин и его жена Анна Кастерова воспитывают сына Никиту. Пара поженилась в 2016 году.

Российский форвард "Питтсбурга" является уроженцем Магнитогорска. За океан он отправился в 2006 году. За "Пингвинз" отыграл 852 матча, в которых набрал более 1000 очков. Трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России Малкин дважды стал чемпионом мира.

Фото: instagrm.com

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