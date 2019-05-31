Биатлонистка Павлова сменила фиолетовую винтовку на голубую

Биатлонистка Евгения Павлова показала новую винтовку, с которой будет выступать в сезоне-2019/20. Инвентарь спортсменки выполнен в голубом цвете. В прошлом сезоне она выступала с фиолетовой винтовкой.
Павлова дебютировала на этапах Кубка мира в 2018 году. Она вместе с женской эстафетой выиграла гонку в Оберхофе. Лучший результат в индивидуальных стартах - восьмое место в спринте на этапе в Поклюке.
По итогам Кубка мира-2018/19 Павлова заняла 33-е место. Также в ее активе золото на чемпионате Европы в Минске.
Фото: instagram.com
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