Россия потеряла место в совете Спортивного арбитражного суда

Россия утратила место в совете Спортивного арбитражного суда (CAS), штаб-квартира которого находится в Лозанне. Этот орган решает организационные вопросы деятельности CAS, в том числе назначение арбитров.
Ранее место в совете, состоящем из 20-ти человек, занимала работница Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова. 28 мая состоялись выборы новых членов совета, которые делегируются МОК, а также международными федерациями зимних и летних видов спорта.
CAS работает с 1984 года. Арбитраж рассматривает спорные дела в мире спорта. Суд состоит из двух палат - одна принимает решение, вторая является апеляционным органом. Все решения арбитража являются обязательными к исполнению и не могут быть обжалованы в гражданских судах, кроме случаев, когда при вынесении решения нарушено швейцарское законодательство.
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