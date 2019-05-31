Россиянка Ласицкене стала послом легкоатлетического матча Европа - США

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала послом матча между Европой и США. Поединок состоится 9 и 10 сентября в Мексике, сообщает пресс-служба IAAF.
Ласицкене на данный момент - самая сильная легкоатлетка в прыжках в высоту. Она имеет победную серию более чем в 40 турнирах. На турнире в Мексике она будет представлять сборную Европы.
Матч между США и Европой станет последним крупным стартом перед чемпионатом мира в Дохе. Соревнования в Катаре пройдут с 28 сентября по 6 октября.
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